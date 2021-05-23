İhsaniye Barajı havzasında kök temizlik çalışmaları yapılacak

Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılamak için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Karamürsel ilçesinde inşa edilen İhsaniye Barajı’nın rezervuar alanın temizlenmesi için ihale yapıldı. İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kök temizlik çalışması için düzenlenen ihaleye, dosya alan 12 firma katılarak teklif verdi.

2020 yılı içerisinde İhsaniye Barajının inşaatı DSİ tarafından tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü de, suyun kalitesinin korunması ve mangan oluşumunun önüne geçilmesi için baraj rezervuar alanı içerisinde kalan makilik ile ağaçlık alanların temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun için proje hazırlayarak ihaleye yapan İSU Genel Müdürlüğü, yapılacak çalışmalar kapsamında İhsaniye Barajı rezervuar alanında bulunan 45 bin metrekaresi makilik, 315 bin metrekaresi ağaçlık alan olmak üzere toplam 360 bin metrekare alanda 144.00 metreküp kazı yapılarak, kök ve bitki temizliği gerçekleştirecek. İhale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasıyla birlikte çalışmalar 75 gün içerisinde tamamlanacak.

İSU Genel Müdürlüğü’nden düzenlenen “Karamürsel İhsaniye Barajı Rezervuar Alanı Temizliği “ ihalesine, dosya alan 12 firmanın bir kısmı ihale salonunda yer alırken, bazı firmalar da Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden online olarak katılıp, teklif verdi.

Arıtma ve isale hattı yapılacak

İhsaniye Barajı içme suyu arıtma tesisi ile baraj isale hatları, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek. Tesis ve hatların devreye alınmasıyla baraj havzasının ağaç köklerinden temizlenmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda Karamürsel, Gölcük İlçe merkezleri yanı sıra, sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli mahallelerinin içme suyu ihtiyacı İhsaniye Barajı’ndan karşılanacak. Ayrıca, 20 bin 240 dekarlık tarım arazisinin sulaması da sağlanacak.