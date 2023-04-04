İftara geç kalan vatandaşlara çorba ikramı

İzmit Belediyesi tarafından iftara geç kalan vatandaşlara çorba ikram ediliyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından iftara geç kalan vatandaşlara çorba ikram hizmeti başladı. Yeni Cuma Cami, Orduevi Otobüs Durağı ve Doğu Kışla Parkı olmak üzere üç noktada çorba ikram eden ekiplerin bu hizmeti Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.