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İftar saatinde yolda kalan vatandaşlara iftarlık kumanya dağıtıldı
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle birlikte yolda iftar vaktine denk gelen vatandaşlara iftarlık dağıttı.
KOCAELİ 27.04.2022, 16:53
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, gençlerle birlikte yolda iftar vaktine denk gelen vatandaşlara iftarlık dağıttı.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele Gençlik Kollarında görev yapan gençlerle sokaklara indi. Başkan Özlü ve gençler, ’İftara 5 Kala’ sloganıyla iftarda evine yetişemeyen yayalara, hususi ve toplu taşıma araçlarındaki vatandaşlara iftarlık kumanya dağıttı.
Oruçlarını dağıtılan iftarlıklarla açan vatandaşlar, Başkan Özlü’ye teşekkür etti.