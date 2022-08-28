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İdris Zengin Darıcaspor’da
Kocaeli 1.Amatör Küme’de mücadele eden Darıcaspor, İdris Zengin’i renklerine kattı.
KOCAELİ 28.08.2022, 10:36
Kocaeli 1.Amatör Küme’de mücadele eden Darıcaspor, İdris Zengin’i renklerine kattı.
Gebzespor, Çayırovaspor, Darıca Gençlerbirliği, Dilovası Belediyespor, Bayramoğlu Darıca Kalespor, Tuzlaspor gibi takımlarda forma giyen ve birçok kez gol kralı olan İdris Zengin Darıcaspor ile sözleşme imzaladı.
Yeni takımının forması ile objektifler karşısına geçen Zengin, "İlçemizin güzide kulübü Darıcaspor ile anlaşmış bulunmaktayım. Kulüp başkanım Lokman Demirtaş’a , transfer sürecinde emeği geçen ve beni takımında görmek isteyen Başar hocama ve Darıcaspor ailesine teşekkür ederim" dedi.
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