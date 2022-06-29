Hüsnü Şenlendirici kulakların pasını sildi

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu kentte büyük bir coşkuyla kutladı. Günlerdir süren programların finali, ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici konseriyle yapıldı.

24 Haziran’da Kent Meydanı’nda başlayan İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılı etkinlikleri Hüsnü Şenlendirici ve İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile tamamlandı. Konser öncesi sahneye çıkan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası da vatandaşlardan tam not aldı. Çeşitli enstrümanlardan oluşan grup, müzikleriyle alanı dolduran seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

"Milli duygularımızla coşkumuz daha da perçinleniyor"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İyi ki varsınız. Güzel İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ne yazık ki pandemiden dolayı 2 yıl boyunca istediğimiz şekilde kutlamalar yapamamıştık ama pandemiden sonra istedik ki halkımız dayanışmayla kenetlensin, kentlilik bilinci en yükseğe çıksın. Kentimizin de düşman işgalinden kurtuluşunu, bu mücadeledeki önemli tarihsel gerçeklerini de gerek müzikle, gerek sanatla, gerek tiyatroyla, sanatın her dalındaki araçlarla anlatmaya çalıştık. Bilmeyen bilsin, öğrenmeyen öğrensin gelecek kuşaklar kentinin geçmişini tanısın bilsin diye çaba gösterdik. Bu coşku biraz da bundan kaynaklanıyor. Tabii ki milli duygularımızla coşkumuz daha da perçinleniyor" dedi.

Sahneye çıkan ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, "İzmit hoş geldin. İzmit’imizin kurtuluşu kutlu olsun arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Nice seneler İnşallah. Öncelikle kent orkestrasını alkışlar mısınız? Çok kısa prova yapabildik, şefimizi ve bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler olsun" diye konuştu.

Şenlendirici’den unutulmaz konser

İzmit Kent Orkestrasının eşliğinde klarnetiyle müzik ziyafeti veren ünlü sanatçı Hüsnü Şenlendirici, şarkılarıyla İzmit Kent Meydanında unutulmaz bir konser verdi. İzmit’in kurtuluşunun 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşayan İzmitliler, şarkılara eşlik ederken, müzik ziyafetini dakikalarca alkışladı.