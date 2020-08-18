Hürriyet’ten Yüksek Sadakat’le arabalı konser sürprizi

İzmit’te 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yılını 5 gün boyunca sürecek etkinliklerle kutlayacak olan İzmit Belediyesi, Yüksek Sadakat’in sahne alacağı arabalı konserle zafer ruhunu taçlandıracak.

İzmit Belediyesi, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 98’inci yıl dönümünde, zafer ruhunu tüm kente dolu dolu yaşatmaya hazırlanıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonu ile İzmitliler, 26 Ağustos Çarşamba günü başlayıp 30 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan etkinliklerle Zafer Bayramını doyasıya kutlayacak. Zafer kutlamalarının finali ise, Yüksek Sadakat’in katılacağı arabalı konserle nefesleri kesecek.

İzmit Belediyesi Kocaeli’de daha önce yapılmamış bir etkinlikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını özel bir konserle taçlandıracak. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde düzenlenecek konserde ünlü müzik gurubu Yüksek Sadakat sahne alacak. Konsere gelecek olan vatandaşlar pandemi nedeniyle herhangi bir kaygı duymadan, arabalarından inmeden konseri rahatlıkla takip edebilecek. İzmitliler Zafer Bayramı coşkusunu, doyasıya yaşayacak.

Etkinlikler kapsamında sergiler, gösteriler, film gösterimleri, tiyatro oyunları ve birbirinden renkli stantlar vatandaşları bekliyor olacak. Son gün ise merakla beklenen Yüksek Sadakat konseri, arabalı özel etkinlikle Zafer Bayramı kutlamalarına damga vuracak.