Hürriyet’le esnaf arasında sıkı koordinasyon

Bekirdere esnafı ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kurulacak olan koordinasyon merkezi sayesinde esnaf ve vatandaşla daha sıkı bir iletişim ağı kurulacağını söyledi.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında Bekirdere esnafı Gülümse Kafe’de ağırlandı. Bekirdere bölgesinde yapılması planlanan çalışmalar ve esnafın taleplerinin konuşulduğu programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Meclis Üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı. Esnafın yaşadığı problemleri ve bölgede yapılmasını istediği çalışmaları dinleyerek notlarını alan Başkan Hürriyet, kurulacak olan Koordinasyon Merkezi ile mahallelere çok daha kaliteli ve hızlı hizmetin götürüleceğini belirtti.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Geçtiğimiz yıl kent merkezi esnafı ile gerçekleştirdiğimiz çalışmayı yarından itibaren benim de yaşadığım Bekirpaşa bölgesi için yapacağız. Bekirpaşa bölgesinde yaşanan sorunlar noktasında esnaflarımızın bize yol gösterici olmasını istiyoruz. Esnafımızın bizimle istişaresi, bizimle sürekli diyalog halinde olması, daha kaliteli hizmet gerçekleştirilmesi adına çok kıymetli. Bu şekilde aksayan işlere daha hızlı müdahale edebiliriz. Sizlerle yapacağımız işbirliğini siyaset ötesinde güçlü tutmaya çalışıyoruz. Bu işbirliğini hizmet temelinde güçlü tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Buluşmaların sık sık yapacaklarını belirten Başkan Hürriyet, “Koordinasyon merkezi ile çok kısa sürede sistemi oturtmayı planlıyoruz. Bundan sonra vatandaşın bir talebi veya şikâyeti olduğunda kısa süre içerisinde dönüş yapacağız ve kendilerine bilgi vereceğiz. Vatandaşlarımız böylelikle tek bir noktadan bize ulaşabilecek. Vatandaşın talebi doğrultusunda yaptığımız çalışma tamamlandıktan sonra biz vatandaşımıza tekrar ulaşacağız ve memnuniyet durumunu soracağız. Koordinasyon merkezimiz ile birimlerimizin daha düzenli ve planlı şekilde çalışmasını hedefliyoruz” diye konuştu.