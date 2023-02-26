Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ne alternatif güzergah

Başiskele’de bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi genişletilerek, daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Kocaeli’nin önemli bölgelerinden olan Yuvacık’a, D-130 Karayolu üzerinden bağlantıyı sağlayan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin yeniden planlanarak, daha güvenli hale getirilmesi planlanmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi için ikmal çalışmalarına başladı. Caddede elektrik altyapı kazısı ve Ag-Og kablo döşenmesi çalışmaları yapılıyor.

Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yapılacak alt ve üstyapı çalışmaları yapılacağı için cadde 21 Şubat tarihinden 21 Mayıs tarihine kadar araç trafiğine kapatıldı. Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanacak. Kalan işlerin yaklaşık 7 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde yüklenici firma tarafından bağlantı yolları ile toplam uzunluğu 4 bin metre olan yolda, menfez ve açık kanal imalatları çalışmaları devam edecek. 2 bin 695 metre yağmursuyu, 8 bin 350 metreküp taş duvar, 20 bin 400 ton asfalt, 16 bin 500 metrekare parke ve 16 bin 625 metre bordür imalatları ile yol aydınlatması yapılacak.