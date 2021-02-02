Hırvatistan büyükelçisinden Türk şirketlerine ‘yatırım’ çağrısı

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic’i ziyaret ederek, iki ülkenin ticari ilişkilerini görüştü. Büyükelçi, Türk iş adamlarını ülkesine yatırıma davet etti.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic’i ziyaret etti. Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin çok güçlü olduğunu söyleyerek, “SANKON yönetim kurulu olarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için SANKON kuruluşu olarak girişimler de bulunmaya hazırız” dedi.

Büyükelçi Cvitanovic ise SANKON heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu kaydetti. Cvitanovic, “İnanıyorum ki SANKON gibi güçlü bir kuruluşun girişimleriyle bu ilişkiler daha da güçlenecektir. Bende SANKON aracılığıyla Türk şirketlerini Hırvatistan’a yatırıma davet ediyorum” diye konuştu.

Diğer yandan ziyarette, Başkan Ferudun Cevahiroğlu’nun yardımcıları ve Hırvatistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Elçi Mario Zadro da hazır bulundu.