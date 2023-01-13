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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi
Kocaeli’de hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
KOCAELİ 13.01.2023, 18:02
Kocaeli’de hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.S., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.