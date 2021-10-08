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Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCAELİ 08.10.2021, 17:16
Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.İ. (30), yine aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.G. (35), polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

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