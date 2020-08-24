Heyelanın yıktığı yollar yenileniyor
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, DERİNCE TAHTALI MAHALLESİ BALKANCILAR’DA OLUŞAN HEYELAN NEDENİ İLE BOZULAN YOLDA ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Derince Tahtalı Mahallesi Balkancılar’da oluşan heyelan nedeni ile bozulan yolda onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal nedenlerden dolayı bozulan yollara da anında müdahale ediyor. Derince İlçesi Tahtalı Mahallesi Balkancılar yolunun 80 metrelik kısmında meydana gelen heyelan nedeni ile bozulmalar sonrası hemen harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolun bozulan kısmında onarım çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında heyelan sonucu yolun bozulan kısımları iş makineleriyle kazıldı. Kazı sonrası yola yeni zemin malzemeleri serilerek, zemin iyileştirme çalışması tamamlandı.
Kısa süre içerisinde yoldaki bozulmayı ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zemin iyileştirme çalışması sonrasında asfalt serimi gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı yol yapım, onarım ve bakım çalışmaları kapsamında, il genelindeki birçok noktada bu kapsamda çalışma gerçekleştiriyor.
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