Hereke’ye yeni mezarlık alanı

Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke bölgesinde mevcut mezarlık alanı dışında yeni mezarlık alanı yapımı için çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Mezarlık Hizmetleri Şefliği tarafından, zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanırken, ilçe genelindeki mezarlıkların bakım, onarım ile temizliğinin yanı sıra Körfezlilere hitap edecek yeni mezarlık alanları da kazandırılıyor.

Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerini yürütmek için İlimtepe Mezarlığı’nda inşa ettiği yeni hizmet binasını tamamlandı. Yeni hizmet binasında; kadınlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alıyor. İlimtepe Mezarlık Hizmet Binasını tamamlayan Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi’nde de vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni mezarlık alanları oluşturuyor. Bu bağlamda; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcısı Faruk Denli ile birlikte, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Devam eden çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, “Beşikten mezara hizmet anlayışımız ile vatandaşlarımızın en mutlu anlarında nasıl yanlarındaysak, en acı günlerinde de yaptığımız hizmetlerle yanlarında olmayı sürdürüyor. Hereke bölgemiz kalabalık nüfusa sahip bir mahalle. Bu yüzden yeni mezarlık alanı, bölgemiz için büyük ihtiyaçtı. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, hizmete açacağız” dedi.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bozulan tüm yollarda asfalt yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yolları tek tek onarıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına yön veren Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi’nde 60 farklı noktada asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Program dâhilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bozuk olan yollara yaptığı 71 ton asfalt yama ile ulaşımı konforlu hale getirdi.