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Hereke yaylasını inşaat atığıyla kirlettiler

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Yaylası’na kimliği belirsiz kişiler tarafından inşaat atıkları atıldı.

KOCAELİ 28.05.2021, 09:47
Hereke yaylasını inşaat atığıyla kirlettiler

Kocaeli'de yürüyüş parkurlarının da bulunduğu ve yazın bölge halkının piknik yapmak için gittiği Yukarı Hereke Yaylası'na gelenler, atılan inşaat atıklarını gördü. Kamyonla getirildiği düşünülen inşaat atıklarının bulunduğu çuval, poşet ve kartonları görenler doğanın kirletilmesine tepki gösterdi. Halk, atıkların bölgeden alınması için durumu yetkililere bildirdi.

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