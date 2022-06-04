banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Burdur’da sel felaketi hayatı felç etti
Nedim Özbey:
Nedim Özbey: "Çok mutluyuz"
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi

Hereke Sahil Parkındaki basketbol sahasında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin geneline spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Hereke Sahilinde yapılan basketbol sahası son aşamaya geldi.

KOCAELİ 04.06.2022, 10:41
Hereke Sahil Parkındaki basketbol sahasında sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin geneline spor alanları kazandırmaya devam ediyor. Hereke Sahilinde yapılan basketbol sahası son aşamaya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hereke Sahil Parkında özellikle gençlerin ihtiyaç duyduğu alanda spor yapma imkanı veriyor. Büyükşehir, spor yapılabilecek sahaları ildeki her noktasına kadar ulaştırıyor. Körfez ilçeye bağlı Hereke Sahil Parkında yapılan basketbol sahası ve üçlü potalı basket sahası da parktaki sportif aktiviteleri zenginleştirecek. Temel betonu atılan futbol sahasının zemin düzenlemesi yapıldı. 16x24 metre boyutundaki basketbol sahasının 4 metre yüksekliğinde çelik kontrüksüyon çerçevesi yapılıp demir montajı bitirildi. Sahanın etrafına 40 metre yürüyüş yolu ve sahanın etrafına çim serimi gerçekleştirildi. Son olarak da basketbol sahasının zemin boyama işlemleri yapılacak.

Yorumlar (0)
24°
açık