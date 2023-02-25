Her gün 300 aile yardım götürüyorlar

Hatay Defne’de kurulan lojistik merkezinden her gün 5 ilçedeki 195 mahallede bulunan 300 aileye yardım malzemesi gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden biri olan Hatay Defne’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lojistik çalışmalarına başlamıştı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan ayni yardım merkezinden gönderilen yardımlar Defne’deki lojistik merkezine geliyor. Defne’de kurulan merkezden her gün 5 ilçenin 195 mahallesinde yaşayan 300 aileye yardım gönderiliyor.

5 ilçeye günlük 70 sefer

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Defne’deki lojistik merkezinde yaklaşık 150 kişilik ekip ve 25 araçla yardımların dağıtımını gerçekleştiriyor. AFAD, depremzedeler, muhtarlar ve diğer kurumlardan gelen taleplere göre lojistik merkezinden Hatay’ın Defne, Samandağ, Antakya, Altınözü ve Yayladağı ilçelerine günlük 70 seferle yardımlar dağıtılıyor. Tırlarla ve diğer araçlarla lojistik merkezine gelen kuru gıda, bakliyat, giyim, battaniye, yorgan ve ısıtıcı gibi malzemeler personellerin yanı sıra bölgede görev yapan asker ve polis gibi güvenlik güçlerinin yardımıyla ayrı ayrı tasnif ediliyor. Lojistik merkezine kendileri gelen aileler veya depremzedeler de merkezin içinde istedikleri malzemeleri seçerek alabiliyor.

Ekmek fırını da kuruldu

Lojistik merkezinde hem personelin hem de ailelerin yararlanması için ekmek fırını da kuruldu. Ayrıca belediye personeli ve güvenlik güçleri için günlük yemek de çıkıyor. Buradaki personel çadır ve konteynerlerde kalıyor. Lojistik merkezine Kocaeli’den ve diğer bölgelerden yardımlar gelmeye devam ettiği için personel gece geç saatlere kadar çalışmaya ve tasnif yapmaya devam ediyor. Lojistik merkezine gönderilen 24 adet seyyar tuvaletin de ihtiyaç olan bölgelere sevkiyatı yapıldı.