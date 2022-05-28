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Hem yürüdüler hem eğlendiler

Körfez Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılan gençler, doğal güzellikler içerisinde hem fotoğraf çekti hem de derede halay çekti.

KOCAELİ 28.05.2022, 17:19
Hem yürüdüler hem eğlendiler

Körfez Belediyesinin düzenlediği etkinliğe katılan gençler, doğal güzellikler içerisinde hem fotoğraf çekti hem de derede halay çekti.

Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt, düzenlediği etkinlikle gençlerle doğa yürünüşe çıktı. Farklı okullardan öğrencilerin katıldığı etkinlikte Başkan Söğüt’ün yanı sıra başkan yardımcısı Osman Yurt, okul idarecileri ve vatandaşlarda yer aldı. Yürüyüşün startı Tarihi Taşköprü önünde başladı ve burada katılımcılara çorba ikram edildi. Kutluca Köyü’nden başlayan ve Çoban Geçidi Kanyonu boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe katılan gençler saklı kalmış doğa güzelliği içerisinde bol bol fotoğraf çekti. Sıcak havada akan suyu gören bazı öğrenciler, şelale kısmındaki birikintide suya girdi. Kimi ise derenin sığ olduğu noktalarda su içinde halay çekti.

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