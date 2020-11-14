Hayatını kaybeden gazeteci Akay’ın adı spor tesisinde yaşayacak

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de 6 ay önce kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren spor muhabiri Ahmet Akay’ın adının verildiği spor tesisi, Kocaelispor’un efsane isimlerinin de yer aldığı gösteri maçıyla açıldı.

Kocaeli’de 30 yılı aşkın süre aralıksız spor muhabirliği yaparak her kesimin büyük sevgisini kazanan ve altı ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Akay’ın adı İzmit Belediyesi tarafından Orhan Mahallesi’ndeki bir spor tesisine verildi. Merhum Gazeteci Ahmet Akay Spor Tesisi Kocaelispor’un efsane oyuncuları, tanınmış sporcular ve basın mensuplarının karşı karşıya geldiği gösteri maçıyla açıldı. Etkinlikte; Ahmet Akay’ın fotoğraflarından oluşan sergi de gezildi.

Spor camiası Ahmet Akay için toplandı

Akay Ailesi’nin hazır bulunduğu açılışa; gazeteciler, il ve ilçe spor müdürleri, antrenörler, spor dernekleri başkan ve yöneticileri, Kocaelispor’da bir döneme damga vuran futbolcular, tanınmış sporcular, kulüp yöneticileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hodri Meydan grubunun arasında izlediği Kocaelispor maçlarından tanıdığı Ahmet Akay’ın son derece çalışkan ve işini bağlılıkla yapan, iz bırakan bir gazeteci olduğunu anımsattı.

Basketbolcu Fırat Okul’dan futbol şov

Birçok seveninin Ahmet Akay ile ilgili duygularını paylaştığı etkinlikte Yeşil takım, mavi takımı 15-9 yendi. Yeşil takımda forma giyen Ahmet Akay’ın oğlu Özgen Akay biri röveşatadan 6 gol kaydetti. Maçta İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Fırat Okul’un 3 golle süslediği performansı da dikkat çekti. Ahmet Akay’ın adının yaşatıldığı spor tesisinin açılış organizasyonunda, Akay’ın son 30 yılına tanıklık ettiği Kocaelispor’dan kimsenin katılmaması dikkat çeken diğer ayrıntı oldu.