Hayati İnanç vatandaşlarla bir araya geldi

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında Yazar Hayati İnanç’ı vatandaşlarla buluşturdu.

Toplumun temeli aileye dair her şeyin konuşulduğu "Konumuz Aile" programları kapsamında daha önce Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim ve Senai Demirci’yi ağırlayan Başiskele Belediyesi, bu kez Hayati İnanç’ı misafir etti. Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirlerinin ihmal edilmediği programda katılımcılara HES Kodu sorgulaması yapıldı.

Vatandaşların yerlerini almasının ardından sahneye çıkan Hayati İnanç, aile ve evlilik ile ilgili bilgi ve deneyimlerini anlattı. Hayat tecrübelerinden doğan faydalı derslerin bir aktarımı olarak geçen söyleşide, halihazırdaki ailevi ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak bilgiler, aile içinde yaşanabilecek tahribatları gidermede izlenecek yollar ve yeni yuva kuracak gençlere de güzel öğüt ve tavsiyelerde bulunuldu. Divan edebiyatından birçok şiir ve beyitlerle izleyicileri mest eden Hayati İnanç’ın konuşmalarının tamamlanmasının ardından Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü sahneye çıkarak, hoş sohbetinde dolayı usta yazara ve katılımcılara teşekkür etti.