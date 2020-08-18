Hastane çalışanlarına demir sopalarla saldıran 2 kişi tutuklandı
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE DEMİR SOPALARLA HASTANE ÇALIŞANLARINA SALDIRIP HASTANE BAŞHEKİMİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ YARALAYAN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLİRKEN, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde demir sopalarla hastane çalışanlarına saldırıp hastane başhekimi ve güvenlik görevlisini yaralayan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün öğren saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan Körfez Marmara Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. adlı şahıs, tedavi olmak için eşi ile birlikte özel hastaneye geldi. İçeriye girmek istediği sırada hastane güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu, S.Y.’yi pandemi tedbirleri gereği hastaneye refakatçi almadıkları yönünde uyararak içeriye tek girmesi gerektiğini söyledi. Uyarılara rağmen hastaneden çıkmayan S.Y. tedavisi sonrasında abisi ve yakınlarını yanına alarak geldiği hastanede demir çubuklarla güvenlik görevlisi ve doktoru darp etti. Dışarı çıkan S.Y. abisi ile eve giderek yanına aldığı 4 kişi ile hastaneye geri geldi. Hastanenin içine giren şahıs, hastane önündeki panolardan söktükleri demirler ile güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ve Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel’e saldırdı. Saldırganlara karşı koyan güvenlik görevlisi ve doktor aldıkları darbeler ile yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından hastane personelini darp eden S.Y. ve ağabeyi D.Y. ve E.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan S.Y. ve D.Y.’nin tutuklanmasına karar verilirken, E.Y. ise adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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