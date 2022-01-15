Hasta bakıcılar bu eğitimler sayesinde daha bilinçli

Kocaeli’de “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek” eğitimlerinde onlarca kişi eğitim alarak hasta bakım konusunda daha bilinçli hale geliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), ihtiyaç duyulan her alanda eğitim vermeye devam ediyor. 354 farklı branşta binlerce kişiye eğitim veren KO-MEK’in Kandıra Kurs Merkezi’nde açtığı “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek” eğitimlerinde onlarca kişi eğitim alarak hasta bakım konusunda daha bilinçli hale geliyor.

Bu kursta önemli eğitimler var

Son dönemde özelikle istihdam konusunda da etkili olan hasta bakım kursları vatandaşlardan da yoğun ilgi görmeye başladı. Kimi vatandaş çalıştığı yerde daha bilinçli olmak için eğitimlere katılırken kimi vatandaş da evde annesine babasına varsa yatan hastasına bilinçli bir şekilde bakım yapmak için bu kurslara katılıyor. Uygulamalı ve teorik bir şekilde verilen eğitimlerde; etkili kişisel bakım, beslenme, vücut mekaniği, aktivite ve egzersiz, engelli bireylere bakım, akıl ve ruh sağlığı ilk yardımı, ev kazaları ve alınacak önlemler, ağır hasta ve hastanın vefatında uygulanacak işlemler gibi önemli eğitimler veriliyor.

Daha bilinçli olmayı amaçlıyorlar

Son dönemde Türkiye’de yükselen meslekler kategorisinde ilk sıralarda yer alan “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek” eğitimleri bu alanda iş arayanlara istihdam imkanı sunarken, personel arayan kurumlar için de vasıflı eleman yetiştiriyor. KO-MEK kurslarında eğitim gören vatandaşlar bu alanda sertifikalarını alarak kolayca iş bulabiliyor. Kandıra KO-MEK Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek branşında eğitim alan Ömer Aktaş, ‘’Kocaeli Kandıra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. İşim dolayısıyla hastalarla da ilgileniyorum. Sertifika alarak daha bilinçli olmam gerektiğini düşündüğüm için buradayım. Eğitimlerimiz gayet güzel gidiyor. KO-MEK bana faydalı olacak’’ ifadesini kullandı. Bir diğer kursiyer Tülin Canaslan ise ‘’Kandıra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışılıyorum. İşim dolayısıyla ben de hastalarla yakından ilgileniyorum. Burada verilen eğitimleri arkadaşlarımdan duydum bu eğitimleri tamamlayarak daha bilinçli bir hasta bakıcı olmayı amaçlıyorum. Ben KO-MEK’e ve emeği geçenlere bizlere bu eğitimi verdiği için çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ailesine daha iyi bakım yapmak istiyor

KO-MEK sayesinde evde bakıma muhtaç ve engelli bireyi ya da yaşlı hastası bulunan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği kurslarda aileler hasta yakınlarına artık daha dikkatli bir şekilde bakabiliyor. Bu anlamda eğitime katılan Ümmühan Uysal, ‘’Ben bir ev hanımıyım daha önce kayın babam rahatsızdı, uzun yıllar bakımını ben yaptım. Evde kendi hastası olunca insan daha dikkatli ve özenli davranmak istiyor ama çoğu şeyi bilinçsiz bir şekilde yapıyorduk. Kayın babam vefat edince bende eğitim alma isteği doğdu. Araştırdığımda KO-MEK’te böyle bir kurs olduğunu öğrendim. Burada hasta bakım kursunda eğitim alarak ileride yaşayabileceğim bu tür olaylara daha uzman ve bilinçli bir şekilde müdahale edebilmek ve bakımını yapabilmek istiyorum’’ şeklinde konuştu.