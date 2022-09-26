Hasattan elde edilen 10 ton un ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Gölcük Belediyesi tarafından 38 dönümlük alana ekilen buğdaylardan elde edilen 10 ton un, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri’ndeki Rahvan At Koşu Pisti’nin ortasında boş halde duran 38 dönümlük alana, Gölcük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, sosyal projelerde kullanılmak amacıyla buğday ekildi. Geçen sene ekimi gerçekleştirilen ve bu yıl temmuz ayında yapılan hasat ile elde edilen buğdaylar, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere una dönüştürüldü. 5’er kiloluk paketler halinde hazırlanan yaklaşık 10 ton un, Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başlandı. Sabah saatlerinde Gölcük Belediyesi’ne ait depolardan belediye araçlarına yüklenen unlar, daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtıma çıkarıldı. Kapı kapı dolaşan Gölcük Belediyesi ekipleri, belirlenen adreslere 5’er kiloluk paketler halindeki unları teslim ediyor.