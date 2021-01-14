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Hasarlı binalar yıkılıyor
İzmit Belediyesi depremde hasar gördüğü tespit edilen ağır hasarlı ve metruk binaların yıkımına devam ediyor.
KOCAELİ 14.01.2021, 14:50
İzmit Belediyesi depremde hasar gördüğü tespit edilen ağır hasarlı ve metruk binaların yıkımına devam ediyor.
İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin kentte tespit ettiği ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Deprem kuşağında olan ve depremle her an yüz yüze olan İzmit’te yapılan tespitler sonucunda son olarak 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak numara 79 adresinde bulunan 2 katlı bina ekiplerin çalışması sonucu yıkıldı.Kullanılması tehlikeli olan binanın yıkılmasıyla birlikte olası bir depremde yaşanacak olumsuz durumlar da ortadan kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre hasar tespitlerinin devam edeceği ağır hasarı olan binalar için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
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