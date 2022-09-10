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Haluk Levent Kocaeli’ye geliyor
Ünlü sanatçı Haluk Levent, 14 Eylül’de Kocaeli’de konser verecek.
KOCAELİ 10.09.2022, 12:06
Ünlü sanatçı Haluk Levent, 14 Eylül’de Kocaeli’de konser verecek.
Anadolu Rock’ın sevilen seslerinden Haluk Levent; 14 Eylül Çarşamba günü Dilovası’nda düzenlenecek sünnet şöleninde konser verecek. Yaklaşık bin çocuğun sünnet olacağı şölen Dilovası Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda gerçekleşecek. Yazın son günlerinde Kocaeli’de yapılacak konser için çalışmalar devam ederken, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, vatandaşları şölene davet etti.
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