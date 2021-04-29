Halk oyunları emekçileri duvarlara resmedildi

Halk oyunları emekçilerine güzel bir hatıra bırakmak isteyen İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Palmiye Sokak’ta elektrik trafosunun duvarlarına halk oyuncularını resmetti.

Pandemi sürecinde halk oyunları emekçilerinin çektiği zorluğa değinen İzmit Belediyesi halk oyunlarına gönül verenlere anı bırakmak ve vatandaşın gülümsemesini sağlamak amacıyla Yahya Kaptan Palmiye Sokak’ta bulunan elektrik trafosuna duvar boyama çalışması yaptırdı. Boyamayı duvar boyama sanatçısı Ecaterina Nicolau yaptı. Yaptığı çalışmalarla halkı mutlu etmek istediğini ifade eden Nicolau, “Gülümse İzmit sloganıyla yola çıktık. Halkı mutlu etmek, gülümsetmek istiyoruz. Pandemi döneminde en azından bu kadar mutluluk verebiliyorsak ne mutlu bize. Umarım halkımız da yaptığımız çalışmayı beğenir. Şu ana kadar aldığımız tepkiler çok güzel. Herkes beğenerek karşılıyor. Başkanımıza da bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum” dedi.