Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksul kılma" suçundan 5 yıl ağır hapis cezası ile aranan A.H. (36), polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin adliyeye sevk edilen A.H., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.