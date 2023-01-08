Haftalar öncesinden şampiyonluğu ilan ettiler

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, haftalar öncesinden Kocaeli 1. Amatör A Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden Gençlerbirliği Spor Kulübü A Takımı ile bir araya geldi. Sporcuları tebrik eden Söğüt, "Lig bitmedi ama şimdiden şampiyonluklarını ilan etmeleri bizleri de mutlu etti" dedi.

Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü A Takımı ile bir araya gelerek, sporcuları tebrik etti. Amatör spora her zaman destek olduklarını ve bu desteği artırarak sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, "İlçemizde de 4 bin gencimize, çocuğumuza spor akademilerimizde eğitim veriyoruz. Futbol alanında yaş kategorilerinde oluşturduğumuz takımlarla da Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüz üzerinden lisans yaparak turnuvalarda yer alıyoruz. Yine kendi gençlerimizden oluşan A takımımızda geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine mükemmel bir sezon geçirerek şampiyonluğu göğüsledi. Lig bitmedi ama şimdiden şampiyonluklarını ilan etmeleri bizleri de mutlu etti. Spor emek, gayret ve çaba ister. Bunlar varsa, başarı da peşinden gelecektir. Sizler bunun en güzel örneğini sergilediniz" dedi.

Programda, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri ve teknik heyette yer aldı.