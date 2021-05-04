Hafriyat yüklü belediye kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’de belediyeye ait hafriyat yüklü kamyon seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza 16.30 sıralarında Körfez İlimtepe Mahallesi hafriyat döküm sahası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlimtepe’de seyir halinde olan belediyeye ait Ford marka 38 ABV 173 plakalı yüklü kamyon, virajda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Devrilmenin etkisiyle kamyonda yüklü olan hafriyatlar etrafa savrulurken kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.