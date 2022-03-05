“Güzel Şehrim Kocaeli” ile şehir rengarenk

Kocaeli’de başlayan ’Güzel Şehrim Kocaeli’ projesi ile il genelindeki meydan, köprü duvar zeminlerine resim uygulamaları yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Bakanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin birçok noktasında gri alanlara sahip bulvar, köprü, köprü altı ve duvar zeminlerini güzelleştiriyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrin dikkat çekici önemli alanları estetik açıdan zenginleştiriliyor. Duvar resimlerinde akvaryum, doğa, manzara, çiçek desenleri tercih ediliyor. Bugüne kadar şehrin birçok noktasına estetik açıdan yapılan çalışmalar vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Tüm ilçelerde çalışmalar devam edecek

Proje kapsamında şimdiye kadar Darıca ile Gebze Eskihisar Sahili’ni birleştiren Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Darıca Millet Bahçesi, Kartepe Ormanya Girişi Köprüsü, İzmit Mimar Sinan Köprüsü, Kongre Merkezi, Seka Arıtma Havzası, Çevre Koruma Binasının dış cephesi, Halkevi Pişmaniyeciler Meydanı’na profesyonel ressamlar tarafından resimler çizildi. İl genelinde yapılması planlanan çalışmalar, tüm ilçelerde devam edecek.