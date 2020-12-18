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Güvenli alanda ilk cuma namazı
Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde bugün ilk cuma namazı kılındı.
KOCAELİ 18.12.2020, 15:16
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Vatandaşların Cuma namazlarını güvenli şekilde kılabilmeleri için uygun hale getirilen Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde bugün ilk cuma namazı kılındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezini cuma namazları için vatandaşların kullanımına sundu. Geniş ve kapalı alanda, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ibadetlerini yapılmasına imkan veren alanda bugün ilk Cuma namazı kılındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazır hale getirilen alanda çok sayıda vatandaş namazını birlikte kıldı.
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