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Güreş festivalinin birincisi belli oldu

Kocaeli’de gerçekleştirilen ve festival havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşlerine binlerce seyirci katılırken yarışmada Yıldıray Akın birinci oldu.

KOCAELİ 27.09.2021, 15:06
Güreş festivalinin birincisi belli oldu

Kocaeli’de gerçekleştirilen ve festival havasında geçen Taşköprü Yağlı Güreşlerine binlerce seyirci katılırken yarışmada Yıldıray Akın birinci oldu.

Körfez Belediyesi tarafından 47. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Taşköprü Yağlı Güreşleri, Sevindikli Taşköprü Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Festival havasında geçen güreşlere çok fazla seyirci katıldı. 50’si başpehlivan toplam 450 pehlivanın katıldığı güreşler için Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar alanı doldurdu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün sporculara başarılar dilemesinin ardından yarışma başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden mücadelelerde ismini son dörde yazdıran başpehlivanlar İsmail Balaban, İsmail Koç, Yıldıray Akın ve Nedim Gürel oldu. Finalde İsmail Koç ile karşılaşan Yıldıray Akın, İsmail Koç’u yenerek birinci olmayı başardı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ‘efsane’ olarak adlandırılan ağası Seyfettin Selim, madalya töreni sırasında birinciye 25 bin, ikinciye 25 bin, üçüncülere de 10’ar bin TL vererek toplamda 70 bin TL ödül verdi.

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