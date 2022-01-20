Günlerce yer işgal ediyorlar

İzmit’te açık otopark alanına park edilip, günlerce çıkarılmayan araçlar tepki topluyor. Park alanındaki araç yoğunluğu, ürün gelmesini bekleyen esnafın da işlerini zorlaştırıyor.

İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Belinay Sokak’ta, esnaf ve iş yeri çalışanları tarafından kullanılan açık otoparka yabancı araçların günlerce park halinde beklemesi tepki topluyor. Esnaf, sabah saatlerinde başka araçların girmemesi ve dükkanlarına gelen ürünleri rahatça alabilmek için park alanlarına palet koyuyor. Palet kaldırıldıktan sonra ise tekrar yoğun araç parkı olması, günün ilerleyen saatlerinde dükkanlara gelecek olan ürünlerin alımını yine zorlaştırıyor.