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Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

İZMİT BELEDİYESİ, GÜNDOĞDU MAHALLESİ KAVAK SOKAK VE SANAYİ MAHALLESİ GÜLDEFNE SOKAĞI YENİ ASFALTA KAVUŞTURDU.

KOCAELİ 28.09.2020, 11:33
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Gündoğdu ve Sanayi Mahallesi yeni asfalt yola kavuştu

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi Kavak Sokak ve Sanayi Mahallesi Güldefne Sokağı yeni asfalta kavuşturdu.

İzmit Belediyesi, yıllardır bakımsız kalan toprak yolları asfalta buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların hem güvenliği ve konforu için çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Kavak Sokak sakinlerine çözüm üretmek amacıyla 250 ton sıcak asfalt kullanarak gerçekleştirdikleri çalışma kapsamıyla Gündoğdu Mahallesi’nin 150 metrelik yolu asfaltla buluşturdu. İzmit’in dört bir yanında asfalt çalışmalarına programlı olarak devam eden İzmit Belediyesi son olarak Sanayi Mahallesi Güldefne Sokak’ın toprak yolunu asfalta kavuşturdu. Bölge sakinlerinin ulaşımını daha güvenli hale getirmek amacıyla çalışmalarını tamamlayan ekipler, 110 metre uzunluğundaki sokakta 150 ton sıcak asfalt kullandı.

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