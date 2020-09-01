Gündoğdu, “Akademi Liseler gençlerimizin hayatına olumlu katkı sağlıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze’de devam eden Akademi Lise çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaşım, kültür ve sosyal alanlarda birçok dev projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin manevi ve maddi hayatına katkıda bulunacak eğitim projelerini de hayata geçiriyor. Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde iç kısımdaki imalatları devam eden Akademi Lise, bölgede yaşayan gençlerin istifadesine yakın zamanda sunulacak. Açıldığında 11. Akademi Lise olacak olan eğitim kurumundaki imalat çalışmalarını inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Akademi Liseler, gençlerimizin hayatına olumlu dokunuşlar yapıyor. Buradaki eğitim ve sosyal faaliyetlerinden binlerce gencimiz yararlanacak” dedi.

Akademi Lise’de şuan doğalgaz ve havalandırma tesisatları, alüminyum doğrama, seramik imalatları, kapı ve pencere işleri ile klima montaj çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının montaj, yangın alarm sistemi kurulumu, boyama ve az miktarda alçı işlerinin yapımına devam ediliyor. Akademi Lisedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanıp hizmet vermeye başlaması hedefleniyor. Genel Sekreter Gündoğdu, Akademi Lise incelemeleri sırasında, çalışmalar ile ilgili Yapı Kontrol Daire Başkanlığı personellerinden ayrıntılı bilgi aldı. Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da eşlik etti.

Gebze’ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşmaktadır. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, pes odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, lavabo-duş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.