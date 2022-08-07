Gülümse Kafe Lavatna’ya yoğun ilgi

İzmit Belediyesi tarafından birkaç gün önce açılışı yapılan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi tarafından birkaç gün önce açılan Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’ya vatandaşlar akın etti. Çayırköy Mahallesi Korukent Caddesinde bulunan tesiste, vatandaşlar akşamları çay içip sohbet etme imkanı bulurken sabahları da Gülümse Kafe Lavanta da mancarlı pide, gülümse börek eşliğinde kahvaltı yapabiliyor. Vatandaşların yorgunluğunu atabileceği modern bir şekilde tasarlanmış Lavanta Parkı içerisinde bulunan Gülümse Kafe Lavanta’nın, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanlarıyla birlikte tam manasıyla bir çekim merkezi haline gelmesi bekleniyor.