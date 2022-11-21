Gülümse Kafe Lavanta’da kış molası

İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Lavanta Parkı içinde hizmet veren Gülümse Kafe Lavanta, büyük kısmı açık kafe olması nedeniyle yarından itibaren hizmete ara verecek.

Vatandaşların doğa ile iç içe kalabildiği, İzmit’in yeni cazibe merkezi Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta geçtiğimiz aylarda faaliyete açılırken, İzmitliler tarafından çok sevildi. Büyük rağbet gören Gülümse Kafe Lavanta, büyük bölümünün açık alan olması ve havaların soğuması ile 22 Kasım - 15 Nisan tarihleri arasında hizmete ara verecek. Yaz sezonunda tekrar açılacak olan Gülümse Kafe Lavanta’nın yanı sıra park kısmı kış sezonu boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Kışın ayrı bir manzaraya sahip olan Lavanta Park’ın, İzmitlilerin uğrak noktalarından olması bekleniyor.