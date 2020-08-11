Gülümse Kafe açılış için gün sayıyor
İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN İNŞA EDİLEN GÜLÜMSE KAFE’DE ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ.
İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Gülümse Kafe’de çalışmalarda sona gelindi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile ortaya çıkan Gülümse Kafe projesinde sona gelindi. Yahyakaptan Mahallesi’nde yapılan ve ismine İzmitlilerin karar verdiği Gülümse Kafe, İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olarak hizmet vermek için gün sayıyor.
İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olarak hizmet verecek olan Gülümse Kafe’nin vatandaşlarla buluşmasına sayılı günler kaldı. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu kafe, İzmitlilere kendi evlerinde gibi hem konforlu hem de güvenli bir şekilde hizmet verecek. Gülümse Kafe’nin açılışı 13 Ağustos Perşembe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleşecek.
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