Gültepe Namık Kemal Caddesi asfaltlandı
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, GÜLTEPE MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ’NİN UZUN YILLARDIR BAKIMSIZ BIRAKILAN YOLUNU BAŞTAN SONA ASFALTLAYARAK GÜLTEPELİLERİN 18 YILLIK YOL ÇİLESİNE SON VERDİ
İzmit Belediyesi ekipleri, Gültepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki yolunu baştan sona asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz ay Gültepe Mahallesi’ne yaptığı ziyarette Namık Kemal Caddesi yolunun düzeltilmesiyle ilgili mahalle sakinlerinin yapmış olduğu talebe cevap verdi. Başkan Hürriyet, Gültepe halkının bakım yapılmasını talep ettiği Namık Kemal Caddesi yolunun düzeltilmesi için talimat verdi. Bunun üzerine İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kalarak deforme olan ve konforlu ulaşımı engelleyen Namık Kemal Caddesi’ni yeni asfalt çalışması başlattı. Çalışma ile Namık Kemal Caddesi’nin 200 metre uzunluğundaki kısmı, baştan asfaltlandı. 240 ton asfaltın kullanıldığı çalışma ile yol, yeni bir görünüme kavuşturularak ulaşımda hem konforlu hem de daha güvenli hala getirildi.
|İmsak
|05:30
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
|16. Huesca
|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1