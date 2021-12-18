Görgün, Derince’de Gençlerle Buluştu

Derince Belediyesi’nin konuğu olarak Kocaeli’ye gelen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ’Teknoloji ile Yeni Çağa Bakış’ konulu ’Gençlerle Söyleşi’ programında Derinceli öğrencilerle bir araya geldi.

Derince Belediyesi’nin düzenlediği ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen ’Gençlerle Söyleşi’ programına konuk olan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ’Teknoloji ile Yeni Çağa Bakış’ konusunda önemli mesajlar verdi.

Başkan Aygün konuşmasında “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulan ASELSAN’ın bugün geldiği konumdan bizler de büyük kıvanç duyuyoruz. ASELSAN milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya göstermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 19 yılda yaptığımız hamlelerle ülkemiz adeta kabuk değiştirdi. İnanıyorum ki başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktada ülkemiz güçlenmeye ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecek. Bunu sağlayacak olanlar da siz bu salonları dolduran gençlerimiz olacaksınız. Ben bu vesileyle Haluk Görgün hocamız başta olmak üzere milletimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya devam eden tüm ASELSAN ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.