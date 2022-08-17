banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

Gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Kocaeli’de bir palet imalathanesinin içerisinde bulunan boş arazide çıkan yangın, gönüllü itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürüldü.

KOCAELİ 17.08.2022, 14:09
Gönüllü itfaiyecilerin erken müdahalesi yangının büyümesini engelledi

Kocaeli’de bir palet imalathanesinin içerisinde bulunan boş arazide çıkan yangın, gönüllü itfaiyeciler tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Gebze ilçesi Pelitli köyündeki bir palet imalathanesinin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı fark eden iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına çok kısa sürede giden Mollafenari gönüllü itfaiyecileri, yangına müdahale ederek büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu