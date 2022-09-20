GÖLMEK kurslarına kayıtlar başlıyor

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), 20 kurs merkezinde faaliyete geçeceği yeni dönem için kayıt işlemlerine başlıyor.

GÖLMEK, her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda branşta eğitime devam edecek. Geçtiğimiz yıl 1436 kişinin eğitim gördüğü GÖLMEK’te, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için kayıtlar işlemleri 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak. GÖLMEK, yeni dönemde 20 kurs merkezinde, 16 branşta, 61 usta öğretici ile eğitim verecek.

GÖLMEK kursları; Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, İhsaniye Sosyal Merkezi, İhsaniye Kurs Merkezi, Yazlık Mahalle Konağı, Hisareyn, Hisareyn Karaköprü, Şirinköy Kızılay, Ergüder Sitesi, Yeni Mahalle Konağı, Çiftlik Uydu Kent, Çiftlik İlkokulu, Piyalepaşa Mahallesi, Şehitler Mahallesi, Örcün, Değirmendere Kültür Merkezi, Değirmendere Spor Salonu, Yukarı Değirmendere Mahalle Konağı, Topçular, Halıdere ve Ulaşlı kurs merkezlerinde hizmette olacak.

Talebe göre açılacak kurslar ise Türk mutfağı, el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, iğne oyası, ahşap boyama, makine nakışı, el sanatları, kırkyama, örgü-oyuncak yapımı, rölyef, pasta yapımı, step-plates, aerobik ve cilt bakımı branşlarında olabilecek.