Gölcük’ün tesisleri 2022’de 802 bin 787 kişiyi ağırladı

Gölcük Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki olan GÖLAŞ, uygun ve kaliteli hizmet anlayışı ile ziyaretçi akınına uğradığı 2022 yılında 802 bin 787 kişiye hizmet verdi.

Gölcük Belediyesi’nin yüzde 100 iştiraki GÖLAŞ tarafından işletilen tesisler, Gölcüklülere kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. GÖLAŞ tarafından “En iyi ve kaliteli hizmet” anlayışı ile işletilen; Yazlık Ilıca, Eriklitepe Doğal Yaşam Parkı, Değirmendere Kapalı Otopark, Kavaklı Yüzme Havuzu, Değirmendere Yalı Evleri, Sultan Hanım Konağı, Yazlık Kültür Merkezi Düğün Salonu ve Değirmendere Çınarlık Meydan Kafe 2022 yılında ziyaretçi akınına uğradı. Kaliteli ve uygun fiyat politikası ile 2021 yılda 440 bin 989 kişiyi ağırlayan GÖLAŞ tesisleri; 2022 yılında ise yerli ve yabancı 802 bin 787 kişiyle hizmet vererek ziyaretçi sayısını ikiye katladı.

GÖLAŞ tesisleri içinde en çok misafir ağırlanan tesis ise 218 bin 674 kişi ile Yalı evleri oldu. En çok ziyaretçi ağırlayan tesisler arasında ilk sırada yer alırken Yalı Evleri’ni 197 bin 696 kişi ile Çınarlık Meydan Kafe takip etti. Şifa kaynağı olan Yazlık Ilıca Termal tesisleri ise 153 bin 724 kişiye hizmet vererek en çok ziyaret edilen üçüncü tesis oldu. Yerli ve yabancı binlerce misafirini ağırlayan Yalı konak otel, 2022 yılında toplam 8 bin 516 kişi konaklama yaparak yüzde 91’lik doluluk oranına ulaştı. Yalı Konak otel, 2021 yılında ise toplam 6 bin 686 kişiye hizmet verilerek yüzde 70 doluluk oranına ulaşılmıştı.