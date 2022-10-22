Gölcük’ün adı Uluslararası Fotoğraf Yarışmaları ile dünyaya duyuruluyor

Gölcük Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından düzenlenen, "GÖÇ" konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler Ankara’da ödüllerini aldı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onayıyla, Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından düzenlenen, “GÖÇ” konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenler, Ankara’da ödüllerine kavuştu. Düzenlenen sergi ve ödül törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys, yarışmada dereceye giren fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, UNESCO’nun desteğiyle 10 yıl boyunca ‘Somut Olmayan Kültürel Miras’ konusunda büyük ilgi gören fotoğraf yarışmaları düzenledi. Bu çalışmaları sebebiyle de UNESCO tarafından, Gölcük Belediyesi’ne iki defa ‘Somut Olmayan Kültürel Mirasa’ katkılarından dolayı ödül verildi. 5.Uluslararası ‘Göç’ konulu fotoğraf yarışmasındaki fotoğraflar Birleşmiş Milletler’in 2019 Türkiye raporunda yer almasının yanında, Birleşmiş Milletler’in resmi sosyal medya hesaplarında da tüm dünyadaki göç konulu paylaşımlarda kullanıldı. Fotoğraflar ayrıca Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen 3 binden fazla katılımcının yer aldığı ‘Çözüm Üreten Kentler’ konulu, Marmara URBAN Forum’un açılışında sergilendi. Bugün de ‘Göç’ konulu 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni ve sergisi için Ankara’dayız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) desteğiyle düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının da hedefine ulaştığını görmekten çok mutluyum. Bu sene de ‘İklim Krizi’ konulu uluslararası fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Gölcük’ün adının özellikle sanat ve kültür faaliyetlerle duyurulması noktasında büyük öneme sahip fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesine destek veren ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

6. Göç konulu Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na 13 farklı ülkeden 213 kişi 751 fotoğrafla katıldı. Yarışmada FIAP altın madalyayı Şebnem Coşkun, gümüş madalyayı İranlı Eshagh Aghaeımansourabad, bronz madalyayı Fatmagül Mercan kazandı. Mansiyon ödüllerini ise; Arif Hüdaverdi Yaman, Turan Topalar, Amir Ali Navadeh Shahla, Servet Çınar, Cem Genco, İpek Yılmaz kazandı. Ödül töreninin ardından dereceye giren eserler ve sergilenmeye hak kazanan 50 fotoğrafın yer aldığı sergi alanı gezildi.