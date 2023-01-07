Gölcük’ün 100 farklı noktasına kıyafet dönüşüm kutuları yerleştirildi

Gölcük Belediyesi ve Kızılay arasında yapılan protokol ile ilçenin 100 faklı noktasına kıyafet dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Gölcük Belediyesi ve Kızılay, yardımlaşma ve hayır için el ele verdi. Gölcük Belediyesi ve Kızılay arasında yapılan protokol ile ilçenin 100 faklı noktasına “Kıyafet Dönüşüm Kutuları” yerleştirildi. Türk Kızılay, Gölcüklüler tarafından bağışlanan kıyafet ve tekstil ürünlerini barınma, gıda, sağlık, nakdi yardımlar, giyim ve eğitim desteği faaliyetlerine kaynak oluşturmak için değerlendirecek. Gölcüklülerin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Hemşehrilerimi bu anlamlı yardımlaşma hareketinde Türk Kızılay’a destek olmaya davet ediyorum. Yardımlaşma ve hayır projesinin gerçekleşmesi için yetki veren meclis üyelerime, Kızılay Kocaeli İl Merkezi Başkanı İbrahim Pay’a, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.