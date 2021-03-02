Gölcük’ten yardım tırları yola çıktı

Gölcük Hayrat İnsani Yardım Derneği, ilçe genelinde hayırseverlerden temin ettiği 2 tır dolusu gıda yardımlarını Suriye’ye dualarla uğurladı.

Gölcük Hayrat İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Resul Beyazıt ve yönetimi tarafından düzenlenen uğurlama törenine, Gölcük Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Hayrat İnsani Yardım Derneği İzmit Temsilcisi Şükrü Çakır ve yönetimi ile dernek üyeleri katıldı.

"Sessiz kalmadık"

İlçe halkının Suriye’deki vatandaşlar için sessiz kalmadığını ifade eden Beyazıt, " ’Komşun açken tok yatan bizden değildir’ sözü üzerine bizlerde Suriye’de açlık sınırındaki vatandaşlarımız için sessiz kalmadık ve Gölcük’ten 2 tır gıda yardımı topladık. Bugün de burada düzenlediğimiz mini tören ile tırlarımızı dualarla yollayacağız, tüm Gölcük halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Şükrü Çakır ise Suriye’deki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Türkiye adına yardım eli uzattıklarına dikkat çekerek, destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından 2 yardım tırı, din görevlileri tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından uğurlandı.