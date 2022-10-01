Gölcük’te tiyatro keyfini bu kez büyükler yaşadı

Gölcük Belediyesi tarafından ücretsiz sahnelenen “Karambol” adlı iki perdelik komedi oyunu, ilçede yaşayan vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Gölcük Belediyesi, yeni dönem tiyatro sezonunu Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda "Minik Macera" adlı çocuk oyunu ile açmıştı. Kültür-sanat etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen tiyatro etkinlikleri bu kez yetişkinler için perdelerini açtı. Sezonun ilk yetişkin oyunu olan iki perdelik komedi dalındaki “Karambol” adlı oyun, çocuklar için düzenlenen ilk oyunun ardından bu kez büyükleri eğlendirdi. Ücretsiz olarak sahnelenen absürt ironik ve karmakarışık bir hikayeyi barındıran oyunda keyifli zaman geçiren Gölcüklüler, etkinlik için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.