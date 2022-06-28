Gölcük’te sünnet şöleni kayıtları başladı

Gölcük Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar başladı.

Gölcük Belediyesi tarafından bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek geleneksel sünnet şöleni için kayıt işlemleri başladı. Gölcük’te sünnet çağına gelmiş çocuklar için düzenlenen şölenin kayıt işlemleri Gölcük Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yapılabilecek. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, kayıtlarını 20 Temmuz Çarşamba günü mesai bitimine kadar yaptırabilecekler.

Etkinlikte, sünnet çağına giren çocukların sünnet işlemleri; sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Gölcük Belediyesi tarafından sünnet ettirilecek çocuklar, kendileri için düzenlenecek şölende çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenecek.