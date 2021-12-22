Gölcük’te öğrenciler, doğayı resim kağıdına aktardı

Gölcük’te "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, doğada gözlemlediklerini kağıda yansıtarak canlı resim performansı sergiledi.

Kocaeli Valiliği öncülüğünde başlatılan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)" projesi kapsamında Gölcük’te canlı resim performansı etkinliği düzenlendi. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Gör Düşün Hayal Et" diyerek doğada gözlemlediklerini kağıtlara aktardı. Gölcük’te bin 169 öğrenci ile sürdürülen etkinliğe Gölcük Dumlupınar Ortaokulu, Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu ve İhsaniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 10’ar öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenci katıldı. "Doğada Bir Gün" teması ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler, birbirinden güzel resimler çizerek yeteneklerini sergiledi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayşe Tuba Sarıgül de öğrencileri yalnız bırakmadı.