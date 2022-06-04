Gölcük’te kum futbol heyecanı başladı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere’de birbirinden çekişmeli maçlarla başladı.

Gölcük’te yaklaşık 25 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası, Değirmendere Yüzbaşılar sahilinde başladı. Gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride oynanan maçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, turnuvanın açılışına katılarak sporculara başlarılar diledi. Başkan Sezer’in de takip ettiği turnuvada; tribünü dolduran seyirciler, takımlarına maçları boyunca destek verdi. 32 takım, 224 sporcunun yer aldığı Kum Futbolu Turnuvası yarın sona erecek. Gençlerinin hünerlerini sergileyeceği etkinlikler 10-11-12 Haziran’da Plaj Voleybolu ve 25-26 Haziran’da da Sokak Basketbolu Turnuvaları ile devam edecek.