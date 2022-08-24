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Gölcük’te "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izletilecek

Gölcük Belediyesi’nin açık hava sinema akşamları, gişe rekortmeni "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor.

KOCAELİ 24.08.2022, 09:24
Gölcük’te "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi izletilecek

Gölcük Belediyesi’nin açık hava sinema akşamları, gişe rekortmeni "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 70’den 70’e her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz açık havada sinema etkinlikleri sürüyor. Şirinköy-Düzağaç’ta bulunan Gölcük İlçe Halk Kütüphanesi Bahçesi’nde düzenlenen etkinlik; 26 Ağustos Cuma akşamı saat 21.00’da "Kesişme İyi Ki Varsın Eren" filmi ile devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları filmi izleyeme davet etti.

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